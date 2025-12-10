Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "10 Aralık İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "70 bini aşkın Gazzelinin hayatını kaybettiği soykırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde zikredilen değerlerin ağır tahribata uğradığının göstergesidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77'nci yıl dönümünde, başta Türk milleti olmak üzere, insanlık ailesinin her bir ferdinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü tebrik etti.

İnsanlığın ortak değer ve kazanımlarını temsil eden bu önemli belgenin, her bireyin doğuştan sahip olduğu hakları güvence altına alan küresel bir taahhüt olma özelliğini bugün de muhafaza ettiğini belirten Erdoğan, bununla birlikte, Beyanname'de münderiç kural ve ilkelerin dünyanın birçok bölgesinde ihlal edildiğine, barış ve adalet gibi kavramların sürekli irtifa kaybettiğine dikkati çekti.

"Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında karşımıza çıkan mezalim, uluslararası kamuoyunun tüm gayretlerine rağmen maalesef varlığını sürdürmektedir." ifadesine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"70 bini aşkın Gazzelinin hayatını kaybettiği bu soykırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde zikredilen değerlerin ağır tahribata uğradığının açık bir göstergesidir. Dev bir enkaz yığınına çevrilen Gazze'nin bir an önce ayağa kaldırılması, tüm insanlığın Filistinlilere karşı müşterek sorumluluğudur. Gazze'de adil ve kalıcı barışa giden yegane yol, ülkemizin de katkısıyla tesis edilen ateşkesin güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm modelinin en kısa sürede hayata geçirilmesidir. Ancak İsrail, hukuk ve kural tanımazlığını burada da göstermekte, 11 Ekim'den beri en az 370 Filistinliyi katlettiği saldırılarıyla ateşkesi ihlal etmektedir. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması, Gazze'nin tekrar çatışmalara sürüklenmemesi açısından kritik önemdedir. Aynı şekilde Sudan'da akan kardeş kanının durması, ülkenin yeniden güven ve istikrar ortamına kavuşması amacıyla barış ve diyalog odaklı girişimlerimiz sürmektedir."

"Terör musibetinden milletimizi kurtaracak adımları atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelenin Beyanname'deki ilkelerin korunması bakımından hayati önemde olduğunu vurguladı.

Nefret içeren suç ve söylemlerin görmezden gelinmesinin, bunlara karşı gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanmamasının, hatta çoğu zaman düşünce özgürlüğü bahanesiyle teşvik edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, şunları ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, tarihimizden devraldığımız güçlü mirasla dil, ırk, köken ayrımı yapmadan, başta gönül ve kültür coğrafyamız olmak üzere, tüm dünyada insan hak ve onurunu savunmaya, küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı olarak, yaklaşık yarım asırdır binlerce insanımızın hayatına mal olan, refah ve istikrar yürüyüşümüzü sekteye uğratan terör musibetinden de milletimizi ebediyen kurtaracak adımları kararlılıkla atacağız. Önce Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacak, inşallah ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, işbirliğinin ve huzurun bulunduğu Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz. Bu düşüncelerle, milletimizin, kardeşlerimizin ve tüm insanlığın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu önemli günün Gazze, Filistin ve Sudan başta olmak üzere, tüm dünyaya barış, huzur, istikrar ve adalet getirmesini can-ı gönülden temenni ediyorum."