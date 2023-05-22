Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha sonuçları bile doğru düzgün açıklamayanların ülkeyi yönetmesi mümkün mü?" "Biz terörle mücadelede yeni bir konsept geliştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha sonuçları bile doğru düzgün açıklamayanların ülkeyi yönetmesi mümkün mü?"

"Biz terörle mücadelede yeni bir konsept geliştirdik. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi sınırlarımızın dışında da etkisiz hale getiriyoruz"

"Yalandan geçmiş defterleri karıştırıp alacak çıkarmaya çalışıyorlar"

"Bizim defterimiz tertemiz buradan onlara ekmek çıkmaz"

"O gece sandıktan çıkan sonuçlar CHP yöneticilerinin kimyasını bozdu"

"Bakın deprem felaketinde bile başkanlık sistemi olmasaydı biz bu felaketin altından bu kadar seri kalkamazdık 15 günde temelleri atmaya başladık"