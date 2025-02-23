Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha iki sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların, daha sonra gırtlak gırtlaga kavgaya tutuştuğunu hep beraber...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha iki sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların, daha sonra gırtlak gırtlaga kavgaya tutuştuğunu hep beraber takip ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha iki sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların, daha sonra gırtlak gırtlaga kavgaya tutuştuğunu hep beraber takip ettik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika