Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha düne kadar, Filistin direnişine terörist diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha düne kadar, Filistin direnişine terörist diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz"

" Gazze, son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır"

"Ülkemiz genelinde 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor"

"Muhalefet buna önem vermiyor olabilir ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. Hiçbir hükümet bu tehlikeye gözlerini kapatamaz"

"Yüzde 80 yerlilik oranına sahip Türksat 6A sayesinde Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken, sayın genel başkan miting yaptı, daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı. Yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan yeni skandalların üzerine bant çekmek için İstanbul'a geldi. Bu milletin gündeminden tamamen kopmak demektir" dedi.