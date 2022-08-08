Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D.Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları) Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D.Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları) Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D. Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları) Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" Politika AA / Mümin Altaş Recep Tayyip Erdoğan Akdeniz Politika Haberler

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