Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D.Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları) Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D.Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları) Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D. Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları) Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz"
AA / Mümin Altaş - Politika