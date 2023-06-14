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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde kat edelim istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde kat edelim istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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