Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet etti.