Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum"
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Politika