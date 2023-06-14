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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz"

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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