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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti (2)

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ERDOĞAN, PANOYU İMZALADICumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında 100 Eser' yağlıboya resim sergisinde, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü için hazırlanan panoyu imzaladı.

ERDOĞAN, PANOYU İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında 100 Eser' yağlıboya resim sergisinde, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü için hazırlanan panoyu imzaladı. Erdoğan'ın, panoyu imzalarken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan panoyu imzaladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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