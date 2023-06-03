Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı seçimler yeni bir dönemin kapılarını açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı seçimlerin milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz."
Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Politika