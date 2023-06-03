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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı seçimler yeni bir dönemin kapılarını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı seçimler yeni bir dönemin kapılarını açtı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı seçimlerin milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Politika

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