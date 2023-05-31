Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almış
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeniden güvenoyu almış olması olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeninden güvenoyu almış olmasıdır."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Politika