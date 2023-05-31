Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeniden güvenoyu almış olması olduğunu belirtti.