Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur ittifakında LGBT diye bir anlayış yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur ittifakında LGBT diye bir anlayış yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur ittifakında LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT illet ittifakının malzemesi olsun tepe tepe kullansınlar. Bizde yok çünkü bizde aile kutsal yapıdır"

-"İnancımızda ve kültürümüzde aile mukaddes bir müessesidir. insanı hayatın inişleri çıkışları karşısında koruyan aile büyük hazinedir"

- "Aile toplumun temelidir ve temeli sağlam olmayan toplumlar ayakta kalamaz. Güçlü milletler güçlü aileden oluşur"

- "Aile toplumun çelik çekirdeğidir. Aile devletin taşıyıcı sütunudur. Milli kültür ve değerlerimizin vasatı aile kurumudur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 8. Aile Şurası'nda açıklamalarda bulundu.