Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur ittifakında LGBT diye bir anlayış yoktur.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur ittifakında LGBT diye bir anlayış yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur ittifakında LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT illet ittifakının malzemesi olsun tepe tepe kullansınlar. Bizde yok çünkü bizde aile kutsal yapıdır"
-"İnancımızda ve kültürümüzde aile mukaddes bir müessesidir. insanı hayatın inişleri çıkışları karşısında koruyan aile büyük hazinedir"
- "Aile toplumun temelidir ve temeli sağlam olmayan toplumlar ayakta kalamaz. Güçlü milletler güçlü aileden oluşur"
- "Aile toplumun çelik çekirdeğidir. Aile devletin taşıyıcı sütunudur. Milli kültür ve değerlerimizin vasatı aile kurumudur"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 8. Aile Şurası'nda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika