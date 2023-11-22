Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız...
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor, sık dokuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor, sık dokuyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika