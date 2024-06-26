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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleri ile nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleri ile nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz" -"Cumhur ittifakı Türkiye bekasının teminatı olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleri ile nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz"

-"Cumhur ittifakı Türkiye bekasının teminatı olmuştur. Ülkemiz ve milletimiz adına aynı duyguları paylaştığımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı farklı siyasi partilerden teşekkül etse de Türkiye adına birdir, tek yürektir, tek ruh ve tek vücuttur"

-"Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı doğrudan Cumhur ittifakının insicamına yapılmıştır. Bu saldırılara müsamaha göstermeyiz. Oynanan oyunların farkındayız"

-"Gerek sayın Bahçeli gerekse şahsım saldırıları, saldırıların arkasındaki aklı gayet net görüyoruz. Bunların derdi MHP'den ziyade Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz"

-"Şunu herkes anlasın, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır"

-"Arzu ediyoruz ki, ittifaka katılamaz ama ana muhalefet de bu riskleri görsün ve daha yerli milli bir zeminde dursun. Milli çıkarlarımızı savunma konusunda eski alışkanlıklarından vazgeçsinler"

-"Enflasyonun ateşinin düştüğünü hep beraber göreceğiz. Yaz mevsimini yoğun çalışma ile sürdüreceğiz. Ekonomide tüm bu adımları atarken partimizdeki yenilenme sürecini hayata geçireceğiz"

-"Önceki günkü MYK'da bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Başka tasarruflarda da bulunacağız. Sabırla yöneteceğimiz süreçte milletimizin bizden beklediği değişimi gerçekleştireceğiz"

-"Başkaları gibi kırarak, dışlayarak siyasette yol yürümek bize yakışmaz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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