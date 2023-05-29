Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleri ve ittifaka desteğini açıklayan partilerin genel başkanlarını kabul etti. Kabule TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.