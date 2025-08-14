Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı çözümden ve diyalogdan yana olduğunu; sürecin başarısı için halisane bir yaklaşım içinde olduğunu ortaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı çözümden ve diyalogdan yana olduğunu; sürecin başarısı için halisane bir yaklaşım içinde olduğunu ortaya koymuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı çözümden ve diyalogdan yana olduğunu; sürecin başarısı için halisane bir yaklaşım içinde olduğunu ortaya koymuştur. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika