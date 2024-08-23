Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te Cuma namazını kıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ak Parti Muğla Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar ile birlikte Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlar ile sohbet etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın (24 Ağustos Cumartesi) Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu teslim törenine katılması bekleniyor. - MUĞLA