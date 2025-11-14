Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"na katılmak üzere camiden ayrıldı.