Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31'i önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nı (COP31) önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri' oturumunda konuştu. Erdoğan, 2035 yılına kadar Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini mevcudun 4 katına çıkarmayı öngördüklerini belirterek, "Şimdiden bu yıl içerisinde toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkarmış durumdayız. Ayrıca BM'nin desteğiyle küresel bir çevre hareketine dönen Sıfır Atık projesiyle birlikte çevresel konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz. Son dönemde çok taraflılığın kaybettiği zemin dikkate alındığında bu hususta Avusturalya'yla sağladığımız mutabakatı çok daha anlamlı buluyorum. Ayrıca, Güney Afrika Dönem Başkanlığının gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. G20 olarak gıda güvenliğini tesis etme yönündeki çabalarımızı önümüzdeki dönemde artırmamızın çok isabetli olacağına gönülden inanıyorum. Bu gayretlerin, ekonomik gayretleri çok yüksektir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

FİLİSTİN HALKININ YANINDA DURMAYA KARARLIYIZ

Gazze'deki duruma da değinen Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı, sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir. BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de maalesef sadece üst yapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk. 70 bini aşkın çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının ise ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür. Gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması, hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır. BM kuruluşlarının Gazze'de insani yardımların koordinasyonundaki rolünü vazgeçilmez görüyoruz. Öte yandan; kış şartlarıyla birlikte bilhassa barınma sorununun giderilmesinde zemin aleyhimize işliyor. Biz sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız. Kalıcı barışın yegane yolu olan iki devletli çözüm için uluslararası toplum olarak çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

