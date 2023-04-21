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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Amacımız İstanbul'da 500 bin konuttan oluşan üç projeyi hayata geçirmek.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Amacımız İstanbul'da 500 bin konuttan oluşan üç projeyi hayata geçirmek."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Amacımız İstanbul'da 500 bin konuttan oluşan üç projeyi hayata geçirmek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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