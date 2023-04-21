Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Amacımız İstanbul'da 500 bin konuttan oluşan üç projeyi hayata geçirmek." - İSTANBUL

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023