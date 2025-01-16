Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin Direnişine Destek Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen toplantıda, Gazze'nin direnişine vurgu yaparak uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi taahhüt etti. Ayrıca, Katar ve Mısır'a arabuluculuk için teşekkür etti. Görüşme sonrası Türkiye ile Moğolistan arasında 11 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir"
"1992 yılından bu güne kayda değer sayıda Moğol öğrencinin Türkiye burslarından faydalanmasını sağladık"
"BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardaki dayanışmamızı güçlendirme konusunda mutabık kaldık"
"Katar ve Mısır olmak üzere arabuluculuk yapan ülkelere teşekkür ediyoruz"
""İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını bugün de sürdürmesi endişelerimizi artırmaktadır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa görüşmesinin ardından iki ülke arasında 11 anlaşmaya imza atıldı.