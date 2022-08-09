Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Filistin Türkiye Politika Haberler

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