Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor"

-" Ankara'da altyapı adına mevcut belediye başkanı bir şey yaptı mı? Ne yapıldıysa Melih Bey döneminde yapıldı"

-"Pazar günü bunlara bir ders verelim ardından da 2024'te yerel yönetimler dersini verelim"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Mamak Altındağ mitinginde açıklamalarda bulundu.