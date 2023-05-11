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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor"

-" Ankara'da altyapı adına mevcut belediye başkanı bir şey yaptı mı? Ne yapıldıysa Melih Bey döneminde yapıldı"

-"Pazar günü bunlara bir ders verelim ardından da 2024'te yerel yönetimler dersini verelim"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Mamak Altındağ mitinginde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Politika Haberler

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