Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title