Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika