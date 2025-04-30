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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'ye)Batıdaki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken; kendi partisini 'ahtapot' gibi saran...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'ye)Batıdaki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken; kendi partisini 'ahtapot' gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'ye)Batıdaki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken; kendi partisini 'ahtapot' gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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