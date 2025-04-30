Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'ye)Batıdaki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken; kendi partisini 'ahtapot' gibi saran...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'ye)Batıdaki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken; kendi partisini 'ahtapot' gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'ye)Batıdaki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken; kendi partisini 'ahtapot' gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika