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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek"

Kaynak: AA / Politika

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