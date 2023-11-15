Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek"
Kaynak: AA / Politika