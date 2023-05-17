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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine maruz kalmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine maruz kalmıştır

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine maruz kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlaşılan o ki CHP, seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle söyleyeyim; tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu, fena halde çarpılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Siyaset Politika Haberler

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