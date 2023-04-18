Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP terörle kolkola, İP terörle kolkola, o yavrucuklar var onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP terörle kolkola, İP terörle kolkola, o yavrucuklar var onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler" "Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valilik Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.