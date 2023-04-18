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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP terörle kolkola, İP terörle kolkola, o yavrucuklar var onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP terörle kolkola, İP terörle kolkola, o yavrucuklar var onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler" "Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valilik Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP terörle kolkola, İP terörle kolkola, o yavrucuklar var onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler"

"Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler"

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valilik Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Politika Haberler

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