Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP terörle kolkola, İP terörle kolkola, o yavrucuklar var onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP terörle kolkola, İP terörle kolkola, o yavrucuklar var onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler" "Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valilik Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP terörle kolkola, İP terörle kolkola, o yavrucuklar var onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler"
"Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler"
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valilik Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika