Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı da meçhul"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı da meçhul"
Kaynak: AA / Politika