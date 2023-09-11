Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarına ilişkin) Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarına ilişkin) Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır." - ANKARA