Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarına ilişkin) Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarına ilişkin) Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin Türkiye'nin ikinci büyük partisinin mensubu olması da ayrıca düşündürücüdür.