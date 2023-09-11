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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarına ilişkin) Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarına ilişkin) Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin Türkiye'nin ikinci büyük partisinin mensubu olması da ayrıca düşündürücüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarına ilişkin) Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin Türkiye'nin ikinci büyük partisinin mensubu olması da ayrıca düşündürücüdür." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili Türkiye TSK Politika Haberler

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