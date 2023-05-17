Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye,...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye, her türlü rezilliği sergiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye, her türlü rezilliği sergiliyor."
Kaynak: AA / Politika