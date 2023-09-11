Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kılıçdaroğlu'na)Koltuk hayalleri ile döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kılıçdaroğlu'na)Koltuk hayalleri ile döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi".