Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kılıçdaroğlu'na)Koltuk hayalleri ile döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kılıçdaroğlu'na)Koltuk hayalleri ile döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi".
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kılıçdaroğlu'na)Koltuk hayalleri ile döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika