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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kılıçdaroğlu'na)Koltuk hayalleri ile döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kılıçdaroğlu'na)Koltuk hayalleri ile döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi".

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kılıçdaroğlu'na)Koltuk hayalleri ile döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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