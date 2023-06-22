Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title