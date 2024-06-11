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Erdoğan-Özel Görüşmesi Başladı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesi saat 16.00 itibarıyla başladı. Özel, Erdoğan’ı CHP Genel Merkezi'ne gelişinde kapıda karşıladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi saat 16.00 itibarıyla başladı. Özel, Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi'ne gelişinde kapıda karşıladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündeme gelen "siyasette normalleşme" süreci kapsamında, Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkez'ine geldi. 2 Mayıs'ta CHP Lideri Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretin ardından bugün iadeiziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da CHP Genel Merkez'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, CHP Lideri Özel kapıda karşıladı. Özel'e karşılamada CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. Erdoğan'ın yanında ise AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İki lider tokalaşmalarının ardından basın mensuplarına fotoğraf verdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel basın mensuplarına el salladı. Erdoğan ve Özel karşılamanın ardından Özel'in 12'nci kattaki makam odasına çıktı.

CHP Genel Merkez'inde aynı zamanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda, genel merkezin bulunduğu sokak giriş-çıkışa kapatıldı. Basın mensupları dahil kimsenin binaya girmesine ve katlara çıkmasına izin verilmiyor, asansörler çalışmıyor, merdiven kapıları kilitli.

Erdoğan'ın gelişinden 15 dakika önce, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bulunan bayraklar arasına Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı.

Görüşmede, 2 Mayıs'ta olduğu gibi liderlere Elitaş ile Tan, not tutmak için eşlik ediyor.

Görüşmenin ardından iki liderden ortak bir açıklama yapması beklenmiyor. CHP MYK, Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından toplanacak. CHP'nin görüşmenin içeriğine ilişkin gazetecilere bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Politika

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