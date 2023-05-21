Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamadıklarını belirterek, 'Nerede kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz' dedi. Ayrıca 28 Haziran'da sandıkları patlatacağına inandığını söyledi.