Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamadıklarını belirterek, 'Nerede kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz' dedi. Ayrıca 28 Haziran'da sandıkları patlatacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz"
"Nerede kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz"
"28'nde sandıkları patlatacağınıza inanıyorum"
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika