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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamadıklarını belirterek, 'Nerede kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz' dedi. Ayrıca 28 Haziran'da sandıkları patlatacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz"

"Nerede kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz"

"28'nde sandıkları patlatacağınıza inanıyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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