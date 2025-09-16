Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP dışındaki partilerden de saflarımıza katılan kardeşlerimiz, bu millete hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları...



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP dışındaki partilerden de saflarımıza katılan kardeşlerimiz, bu millete hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları için partimize geliyorlar. Bu da bizi bir yerde mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
