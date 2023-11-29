Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'deki gölge kabine) Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'deki gölge kabine) Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını anlarlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'deki gölge kabine) Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını anlarlar"
Kaynak: AA / Politika