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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'deki gölge kabine) Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'deki gölge kabine) Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını anlarlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'deki gölge kabine) Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını anlarlar"

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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