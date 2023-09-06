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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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