Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u İstanbul'da kabul etti. Görüşmede güncel, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için gelen Tebbun'u, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İkili ve heyetlerarası gerçekleşecek görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.