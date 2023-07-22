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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la Görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la Dolmabahçe'de görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la görüştü. Dolmabahçe'de heyetler arasında yapılacak olan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la görüştü. Daha sonra heyetler arasında yapılacak olan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Abdülmecid Cezayir Politika Haberler

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