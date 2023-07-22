Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la Dolmabahçe'de görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la görüştü. Dolmabahçe'de heyetler arasında yapılacak olan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la görüştü. Daha sonra heyetler arasında yapılacak olan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek. - İSTANBUL