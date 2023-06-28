Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kararlarını hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında alınan kararları hayata geçirmeye yönelik süreci yakından takip ettiğini belirterek, 'Sizlere desteğimiz sürecektir' ifadelerini kullandı" denildi.