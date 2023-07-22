Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde bir araya geldikten sonra gerçekleştirilen heyetler arası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde bir araya geldikten sonra gerçekleştirilen heyetler arası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul etti. İki lider arasında yaklaşık 2 saat süren görüşme sona erdi. İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Heyetler arası görüşme de sonra erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayirli mevkidaşı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı. - İSTANBUL