Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Belani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Belani'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika