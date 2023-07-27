Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani'ni kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cezayir Büyükelçisi Amar Belani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Belani'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cezayir Büyükelçisi Amar Belani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Belani'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika