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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Aşure Günü nedeniyle Ankara'da bir cemevini ziyaret etmesi, burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle görüşmesi bekleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem ayının onuncu günü olan bu akşam Alevi vatandaşlarla beraber orucunu açması da öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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