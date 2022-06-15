Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi. AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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