Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar...
AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi.
AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika