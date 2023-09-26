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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağrımız tüm siyasi partilerimizin vaadi olan yeni anayasa konusunu bizlere yakışır bir biçimde neticelendirmek ve millete...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağrımız tüm siyasi partilerimizin vaadi olan yeni anayasa konusunu bizlere yakışır bir biçimde neticelendirmek ve millete verdiğimiz sözü tutmak içindir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağrımız tüm siyasi partilerimizin vaadi olan yeni anayasa konusunu bizlere yakışır bir biçimde neticelendirmek ve millete verdiğimiz sözü tutmak içindir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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