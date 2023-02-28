Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız" Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız" "Derdinize sıkıntınıza ortak olmak için bugün buradayız" "Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'de halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız" "Derdinize sıkıntınıza ortak olmak için bugün buradayız" "Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'de halka hitap etti Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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