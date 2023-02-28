Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız" "Derdinize sıkıntınıza ortak olmak için bugün buradayız" "Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'de halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız"
"Derdinize sıkıntınıza ortak olmak için bugün buradayız"
"Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'de halka hitap etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika