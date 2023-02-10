Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadır kenti ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. gün itibariyle 14 bin 351 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesine ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadır kenti ziyaret etti

OSMANİYE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. gün itibariyle 14 bin 351 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesine ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün önce Gaziantep'e giden Erdoğan daha sonra Osmaniye çadırkentinde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Osmaniye'de çadırları ziyaret ederek vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik ediyor